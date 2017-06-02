Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Ortaköy’de bulunan Çevirmeci Sokağı’nda, bir süre tartıştıktan sonra annesini evden çıkarıp sokakta darp eden 47 yaşındaki U.T., daha sonra oturdukları gecekonduyu ateşe verdi. Yaralı anne, olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Gecekondudaki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sebebiyle söz konusu gecekonduda ve park halindeki bir otomobilde maddi hasar meydana geldi. Çevrede bulunan vatandaşlar da olayı doğrulayarak, U.T.’nin elindeki sopayla annesini darp ettiğini anlattı. U.T.’nin elinde sopa bulunurken vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri, U.T.’yi bulmak için çalışma yürütüyor.