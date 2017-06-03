Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nuri Divleli (29) yönetimindeki 42 YK 489 plakalı otomobil ile Mustafa İpek (25) idaresindeki 42 YT 796 plakalı otomobil, Üçgöz Mahallesi Karaman yolu üzerinde çarpıştı. Kazada sürücür ile otomobillerde bulunan İsmail İpek (25) ve Tarık Bettemir yaralandı.

Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan İsmail İpek hastanede, Tarık Bettemir ise Konya'ya sevk edilirken ambulansta hayatını kaybetti.

Sürücülerin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.