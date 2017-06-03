Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, bu gece İsabey Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait meyve hali ve soğuk hava deposu bahçesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, Selçuk, İzmir ve Aydın'dan gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Plastik kasaların alev alması sonucu çıkan itfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yangın hasara neden oldu. Soruşturmaya başlandı.

