Yangın, bu gece İsabey Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait meyve hali ve soğuk hava deposu bahçesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, Selçuk, İzmir ve Aydın'dan gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Plastik kasaların alev alması sonucu çıkan itfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yangın hasara neden oldu. Soruşturmaya başlandı.
İzmir'de sebze halinde yangın
03.06.2017 - 04:17 | Son Güncelleme: 03.06.2017 - 04:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Selçuk İlçesi'nde, belediyeye ait sebze meyve halinde çıkan yangında hasar meydana geldi.
Yangın, bu gece İsabey Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait meyve hali ve soğuk hava deposu bahçesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, Selçuk, İzmir ve Aydın'dan gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Plastik kasaların alev alması sonucu çıkan itfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yangın hasara neden oldu. Soruşturmaya başlandı.
Etiketler : izmir,izmir yangın,
478783 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/478783.aspx
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