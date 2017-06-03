Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM’de önceki akşam iftarda İnegöl’ün meşhur köftesi ikram edildi. Hüseyin Şahin’in organize ettiği programda köfteler Orhan Köfte tarafından yapıldı. Altışar metrelik iki büyük mangal ve 8 ustasıyla Meclis’e giden Orhan Köfte ekibi bin kişilik köfte ikramında bulundu. Ekip, Meclis lokantasında 250 kilo İnegöl köftesi pişirerek, Başbakan Binali Yıldırım, kabine üyeleri ve milletvekillerine ikramda bulundu. İnegöl Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu üyeleri, bir grup iş adamıyla TBMM’yi ziyaret ederek, Başbakan Binalı Yıldırım ve bazı bakanlarla görüştü. İnegöl heyeti, yetkililere sanayicilerin sıkıntılarını anlatma fırsatı buldu. İnegöl OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Şahin, yönetim kurulu üyeleri ve iş adamlarından oluşan İnegöl heyetine, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ev sahipliği yaptı. Anayasa görüşmeleri sebebiyle yoğun ve gergin günler geçiren kabine üyeleri ve milletvekilleri, İnegöl heyetinin jestiyle keyifli bir akşam yemeği yeme fırsatı buldu. 1990 yılında Orhan Çelik tarafında kurulan Orhan Köfte'te her şey özenle seçiliyor. Etin en iyisi kullanılıyor. Piyaz fasulyesi Erzincan'dan, zeytinyağı ise Ayvalık'dan getirtiliyor.