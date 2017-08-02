Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı’na gelen Gürcistan vatandaşı M.M’nin yönetimindeki OV 811OV plakalı otomobilin durumundan şüphelendi. Arama hangarına çekilen otomobilin bagaj kısmı ile arka koltuk arasındaki gizli bölmede cenin pozisyonunda durmuş bir kadın olduğu fark edildi. Kırgızistan uyruklu olduğu anlaşılan A.M. (28) adlı kadının alınan ifadesinin ardından sınır dışı edileceği ve ayrıca Kırgız A.M’nin vize ihlalinin olduğu öğrenildi.