Kaza, bu sabah Muradiye İlçesi Yumaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Muradiye'den Uluşar Mahallesi'ne giden 06 BJ 0579 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar Muradiye Devlet Hastanesi'nde tedavi edilirken, soruşturma sürüyor.
Van'da kaza: 7 yaralı var
02.08.2017 - 14:26 | Son Güncelleme: 02.08.2017 - 14:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
VAN'ın Muradiye İlçesi'nde kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araçta 7 kişi yaralandı.
Etiketler : van,
493401 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/493401.aspx
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