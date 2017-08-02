Kaza, bu sabah Muradiye İlçesi Yumaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Muradiye'den Uluşar Mahallesi'ne giden 06 BJ 0579 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar Muradiye Devlet Hastanesi'nde tedavi edilirken, soruşturma sürüyor.