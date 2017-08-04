Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gizlice çekilen veya sosyal medyada tuzağa düşürülerek toplanan görüntü ve resimlerden oluşan, özellikle küçük yaştaki kız çocuklarının görüntülerinin de yer aldığı ‘ifşa siteleri’ büyük tepki topluyor. Ekşi Sözlük’te bir kullanıcı, bir tanıdığının küçük kızının fotoğrafının burada yayınlandığını, siteye bununla ilgili başvuru yapmalarına rağmen hiçbir sonuç elde edemediğini yazmasının ardından Change.org’da imza kampanyası başlatıldı. Büyük destek gören ve bir anda hızla yayılan söz konusu yazıda şu bilgiler verildi: “Dün arkadaşımın kardeşinin özel fotoğrafları bir Türk sitesi tarafından paylaşılmış, siteye girdiğimde şoke oldum. 14-15 yaşındaki kız çocuklarının videoları, fotoğrafları var. Adamlar bunu bir de ticarete dökmüş, sözüm ona VIP üyelik satıyorlar, kredi kartıyla ödeme dahi koymuşlar. Bahsettiğim kız şehit kızı ,belki vicdana gelirler diye söyledim. Yalvardım bu şerefsizlere, kaldırsınlar diye cevap verme tenezzülünde bile bulunmadılar. Yarın savcılığa gidip şikayet edeceğim. Çocuk bunlar çocuk!..” Bu yazının ardından pek çok kullanıcı da söz konusu sitelerle ilgili bilgiler vermeye ve resmî kurumlara şikâyet mailleri atmaya başladı.

AİLELER DİKKAT!

Üye sayıları 200 binleri bulan sitelerde gizlice çekilmiş video ve fotoğraflar, çocuk pornosu, tuzağa düşürülerek elde edilmiş çoğunluğu küçük yaştaki kızların görüntüleri yayınlanıyor. İfşa sitelerine para ile üye yapılıyor. Ödemeler de bankalar üzerinden gerçekleştiriliyor.