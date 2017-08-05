Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Bağdat Caddesi'nde yolda oluşan çukuru düzeltmek için çalışma başlatıldı. Bölgeye gelen asfalt yüklü kamyon, çukurun bulunduğu kısma yanaştığı sırada yolda çökme meydana geldi.

Üzerinde yaklaşık 15 ton asfalt bulunan kamyonun sol arka kısmı göçük içinde kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri geldi.

Ekipler tarafından kamyonu göçükten çıkarmak üzere çalışma başlatıldı.