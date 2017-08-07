Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Malkara- Hayrabolu karayolunun Sarnıç Mahallesi mevkisinde bu sabaha karşı meydana geldi. Aykut Erdem yönetimindeki 39 TK 306 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen Recep Sivrikaya'ya ait koyun sürüsüne daldı. Gece karanlığında meydana gelen kazada güçlükle duran otomobilin çarptığı 7 küçükbaş hayvan telef oldu. Telef olan koyunlar yola savrulurken, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, araç trafiğini kontrollü olarak sağladı.

Koyunları ahıra götürdüğünü söyleyen Recep Sivrikaya, ışık tutmasına rağmen otomobilin hayvanlarına gelip çarptığını söyledi. Telef olan koyunlar kamyonete yüklenerek götürüldü. İki tarafından birbirlerinden şikayetçi olduğu kazayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.