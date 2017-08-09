Alınan bilgiye göre, Çimentepe Mahallesi 633 Sokak'ta H.K. (13), evde henüz belirlenemeyen nedenle fenalaşarak yere yığıldı.
H.K'yı gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri H.K'yı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
H.K. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İzmir'de şüpheli ölüm
09.08.2017 - 08:08 | Son Güncelleme: 09.08.2017 - 08:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Konak ilçesinde evinde fenalaşan bir çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çimentepe Mahallesi 633 Sokak'ta H.K. (13), evde henüz belirlenemeyen nedenle fenalaşarak yere yığıldı.
Etiketler : İzmir,
494930 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/494930.aspx
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