Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Çimentepe Mahallesi 633 Sokak'ta H.K. (13), evde henüz belirlenemeyen nedenle fenalaşarak yere yığıldı.

H.K'yı gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri H.K'yı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

H.K. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.