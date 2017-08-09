Alanya'nın Akçatı Mahallesi Tepe mevkiindeki ormanlık alanda uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaşan Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, arazide keşif ve gözetleme yaptı. Bunun üzerine savcılık izniyle belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, ormanlık alanda ekili vaziyette bin 420 kök Hint keneviri ile 189 kilo esrar ele geçirdi. Şüphelilerin jandarma tarafından arandığı belirtildi.
Antalya'da uyuşturucu operasyonu
09.08.2017 - 11:08 | Son Güncelleme: 09.08.2017 - 11:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın ormanlık alanda düzenlediği operasyonda, bin 420 kök Hint keneviri ile 189 kilo esrar ele geçirildi.
Etiketler : antalya,uyuşturucu,operasyon,haberler,
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