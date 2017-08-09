Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanya'nın Akçatı Mahallesi Tepe mevkiindeki ormanlık alanda uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaşan Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, arazide keşif ve gözetleme yaptı. Bunun üzerine savcılık izniyle belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, ormanlık alanda ekili vaziyette bin 420 kök Hint keneviri ile 189 kilo esrar ele geçirdi. Şüphelilerin jandarma tarafından arandığı belirtildi.