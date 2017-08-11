Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AFAD ekiplerinin dürbünle yaptığı gözetlemede, suyun yüzeyinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğu belirlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bottaki görevliler, olay yerinden yaklaşık 400 metre açıkta bulunan cesedi denizin yüzeyinden alarak Zonguldak Limanı'na getirdi. Halat yardımıyla cesedin dalgıçlar tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı sahasına çıkarıldığı sırada bir kişi dengesini kaybederek denize düştü. Balıkçı olduğu öğrenilen kişi, kendi imkanlarıyla denizden tekrar bota çıktı. Yapılan teşhiste cesedin Şahin Ölmez'e ait olduğu belirlendi. Babası Murat Ölmez ve yakınları gözyaşı döktü. Ölmez'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne konuldu.