Kasımpaşa'da bulunan bir hamamın kadınlar bölümünde henüz nedeni belli olmayan bir yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Beyoğlu'nda kadınlar hamamında yangın
11.08.2017 - 18:47 | Son Güncelleme: 11.08.2017 - 18:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyoğlu Kasımpaşa büyük hamamında kadınlar kısmının bulunduğu bölümde yangın çıktı.
Kasımpaşa'da bulunan bir hamamın kadınlar bölümünde henüz nedeni belli olmayan bir yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Etiketler : beyoğlu,hamam,kadınlar hamamı,
495561 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/495561.aspx
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