Bodrum'un Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki katı atık depolama alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Bodrum Orman İşletme Şefliğine bağlı ekiplerce müdahale edildi.
Rüzgarın etkisiyle makilik alana da sıçrayan yangın, hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü.
Yangında, çöplük ve makilik alanda 200 metrekare bölgenin zarar gördüğü öğrenildi.
Bodrum çöplüğünde korkutan yangın
12.08.2017 - 01:49 | Son Güncelleme: 12.08.2017 - 01:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çöplük alanda çıkan ve makilik alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bodrum'un Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki katı atık depolama alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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