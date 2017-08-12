Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum'un Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki katı atık depolama alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Bodrum Orman İşletme Şefliğine bağlı ekiplerce müdahale edildi.

Rüzgarın etkisiyle makilik alana da sıçrayan yangın, hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

Yangında, çöplük ve makilik alanda 200 metrekare bölgenin zarar gördüğü öğrenildi.