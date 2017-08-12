Tahtalı Mahallesi'nde vatandaşların yol kenarında bulduğu erkek cesedi ilk olarak intihar şüphesi ile Karamürsel Devlet Hastanesine götürüldü. Görgü tanıklarının iddialarına göre Tahtalı Mahallesi'nde yol kenarında yanında bir tüfekle ölü halde gördükleri erkek cesedinin Mustafa Kabataş (65) isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Öte yandan ölü olarak bulunan şahsın bir kaç gündür ailesine “benim başım belada hakkınızı helal edin” dediği öğrenildi. Kabataş'ın cesedi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kocaeli'de şüpheli ölüm!
12.08.2017 - 20:46 | Son Güncelleme: 12.08.2017 - 20:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşlı bir adam yol kenarında ölü bulundu.
Etiketler : kocaeli,şüpheli ölüm,cesedi bulundu,
495778 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/495778.aspx
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