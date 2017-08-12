Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahtalı Mahallesi'nde vatandaşların yol kenarında bulduğu erkek cesedi ilk olarak intihar şüphesi ile Karamürsel Devlet Hastanesine götürüldü. Görgü tanıklarının iddialarına göre Tahtalı Mahallesi'nde yol kenarında yanında bir tüfekle ölü halde gördükleri erkek cesedinin Mustafa Kabataş (65) isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Öte yandan ölü olarak bulunan şahsın bir kaç gündür ailesine “benim başım belada hakkınızı helal edin” dediği öğrenildi. Kabataş'ın cesedi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.