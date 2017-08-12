Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki arkadaşa arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu ismi öğrenilemeyen şahıs arkadaşı Sedat Fani’yi (22) silahla vurdu. Yaralanan Sedat Fani, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olaya karıştığı iddia edilen 3 kişinin otomobil ile olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Öte yandan Sedat Fani'nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.