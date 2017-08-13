Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun’un Havza ilçesinde dinlenme tesislerinde mola verirken görüntülenen sevimli keçiler vatandaşların ilgi odağı oldu. İnsanların genelde kedi köpek beslediğini, kendisinin ise keçi beslemeyi sevdiği dile getiren Mustafa Birdal, “Keçilerim için sık sık mola veriyor, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Evladım gibiler, elimde büyüdüler” ifadelerini kullandı. Ahmet Faruk Sarıkoç SAMSUN İHA