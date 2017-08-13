Samsun’un Havza ilçesinde dinlenme tesislerinde mola verirken görüntülenen sevimli keçiler vatandaşların ilgi odağı oldu. İnsanların genelde kedi köpek beslediğini, kendisinin ise keçi beslemeyi sevdiği dile getiren Mustafa Birdal, “Keçilerim için sık sık mola veriyor, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Evladım gibiler, elimde büyüdüler” ifadelerini kullandı. Ahmet Faruk Sarıkoç SAMSUN İHA
Keçilerini de tatile götürdüler
13.08.2017 - 06:43 | Son Güncelleme: 13.08.2017 - 06:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde bahçesinde keçi besleyen Mustafa Birdal, memleketi Giresun’a giderken çok sevdiği hayvanlarını da arabanın bagajında götürdü.
Etiketler : samsun,tatil,keçi,haberler,
495843 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/495843.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER