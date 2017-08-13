Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’nın Çubuk ilçesi Atatürk Mahallesi Molla Fenari Sokak’ta hurda deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle dün akşam yangın çıktı. Çubuk Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait depoda çıkan yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik çalışmanın ardından güçlükle söndürülebildi. Kimyasal ve plastik malzemelerin alev aldığı yangında çok sayıda oyun parkı ve hurda araç malzemesi yanarak kullanılamaz hale geldi.