Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aksaray’da bir kadın, tartıştığı kocasınının üzerine kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan şahıs ölürken, eşi gözaltına alındı. Olay önceki gece Bahçeli Mahallesi Koçyiğit Apartmanı’nın birinci katında meydana geldi. Özel bir hastanede laboratuvar teknisyeni olarak çalışan Tuğba Açıkel (27), araları bozuk olduğu için 20 gündür ayrı yaşadığı ambulans şoförü kocası Ferhat Açıkel’i konuşmak için eve çağırdı. Kadının ailesinin de evde bulunduğu sırada konuşmaya başlayan çift arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesiyle birlikte öfkesini kontrol edemeyen 1 çocuk annesi Tuğba Açıkel, evde bulunan ruhsatsız tabanca ile kocasını başından vurdu. Ardından 6 el daha üzerine ateş etti. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan adamı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise zanlı kadını gözaltına aldı. Yoğun bakıma alınan şahıs, doktorların bütün müdahalesine rağmen hayatını

kaybetti.