Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya- Muğla karayolu üzerinde bulunan, Kaş'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki, dağla denizin arasına sıkışmış Kaputaş Kanyonu'nun ağzında, kum ve çakıl karışımı yapısıyla ilgi çeken Kaputaş Plajı, turkuaz rengi deniziyle de her gün binlerce insanın akınına uğruyor. Birçok tatilci Kaputaş'ta araçlarına park yeri bulabilmek için sabahın erken saatlerinde geliyor. Plajın Kaş tarafında yolun iki yönüne, Kalkan tarafında ise tek yönüne park yapılabiliyor. Yaklaşık 1 kilometrelik alanda binlerce aracın park ettiği yol kenarındaki yoğunluk nedeniyle, birçok tatilci de park yeri bulamadığı için plaja giremiyor. Aracına park yeri bulabilenler 193 merdivenden sahile inebiliyor.

Girişin ücretsiz olduğu Kaputaş Plajı, Kaş Belediyesi tarafından işletiliyor.