Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk sezonda reyting rekorları kıran, bir Türk genci ile Rus kızının aşkını konu alan “Doğu-Batı” isimli Rus dizisinin başrol oyuncusu Adnan Koç, başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere dizinin gösterildiği ülkelerde Türkiye’nin tanıtımını yaptıklarını söyledi. İkinci sezon çekimlerinin yapıldığı Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki dizi setinde konuşan Koç “Rusya ve Türkiye ilişkilerinin yeni bir döneme girdiği anda böyle bir dizinin yayınlanması iyi oldu. 35 milyon seyircisi olan bu diziyle Türkiye’nin tanıtımına büyük katkı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Dizide başta Sultanahmet olmak üzere Türkiye’nin turistik bölgelerini tanıttık. Hatta senaryo gereği simidin tarihine bile yer verdik. Rusya’da dizinin reyting rekoru kırması, Rus halkının Türkiye’ye olan ilgisinin göstergesi. Ruslar bizi çok seven bir millet. Siyaset platformunda yaşanan karmaşalar ve olaylar ne yazık ki bu ilişkileri bazı süreçlere taşıdı. Ama iki toplumun birbirini sevdiğini görüyorsunuz. İkisinin de benzer yönleri çok fazla” dedi.