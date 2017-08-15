Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrika’daki birçok bölgede su kuyusu, cami ve medrese yapım çalışmaları gerçekleştiren İhlas Vakfı, insanlara yine sevin oldu. Ondurman’ın Nofelab bölgesindeki külliye projesi kapsamında su kuyusunun yapımı yardımseverlerin desteği ile tamamlandı. Su kuyusundan 100 Kur’ân kursu öğrencisi ile bölge halkı yararlanacak. Karani Ömer bölgesinde ise yapımı tamamlanan ve açılışı yapılan İhlas su kuyusu yaklaşık 500 aileye su imkânı sağlayacak. Öte yandan, su kuyuları, merkez şebeke oluşturularak diğer bölgelere de su sağlanabilecek.