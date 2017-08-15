İzmit’te kız arkadaşı Herdem Öztürk’ü yanına alan Tayfun Soydal, motosikletiyle gezintiye çıktı. Soydal, motosikletin kontrolünü yitirince kaskı olmayan Herdem Öztürk, başının üzerine düştü. Kaskı bulunan Tayfun Soydal kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Herdem Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Sinir krizi geçiren Soydal, ambulansla hastaneye götürüldü. Herdem Öztürk’ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Üniversiteli Herdem iki teker kurbanı
15.08.2017 - 06:40 | Son Güncelleme: 15.08.2017 - 06:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Herdem Öztürk motosiklet kazasında öldü.
Etiketler : Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi,Herdem Öztürk,kaza,
496240 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/496240.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER