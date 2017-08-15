Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmit’te kız arkadaşı Herdem Öztürk’ü yanına alan Tayfun Soydal, motosikletiyle gezintiye çıktı. Soydal, motosikletin kontrolünü yitirince kaskı olmayan Herdem Öztürk, başının üzerine düştü. Kaskı bulunan Tayfun Soydal kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Herdem Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Sinir krizi geçiren Soydal, ambulansla hastaneye götürüldü. Herdem Öztürk’ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.