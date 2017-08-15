Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Kısmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcularını aldıktan sonra yoluna devam eden 16 JJK 06 plakalı otobüs sürücüsü virajı fark edemedi. Virajda bulunan müstakil bir evin balkonuna büyük bir gürültü ile çarpan otobüs, 200 metre sonra durabildi. Çarpmanın etkisiyle az sayıdaki yolcu büyük panik yaşarken, otobüs büyük hasar aldı. Mahallenin yardımı ile otobüs içerisindeki vatandaşlar sakinleştirilirken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

