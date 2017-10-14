Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, saat 03.00 sıralarında Altıntaş Mahallesi Koca Camii Caddesi'ndeki Asil Soy'a ait 2 katlı evde çıktı. Depo olarak kullanılan evdeki alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait 3 itfaiye aracı sevk edildi. Alevler, yine Asil Soy'a ait olan yandaki eve de sıçradı.



Söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri de trafiği kapatarak çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.



Mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinin geç geldiğini öne sürerken alevlerin bu nedenle bitişikteki eve sıçradığını belirterek tepki gösterdi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.