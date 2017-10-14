Yangın, saat 03.00 sıralarında Altıntaş Mahallesi Koca Camii Caddesi'ndeki Asil Soy'a ait 2 katlı evde çıktı. Depo olarak kullanılan evdeki alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait 3 itfaiye aracı sevk edildi. Alevler, yine Asil Soy'a ait olan yandaki eve de sıçradı.
Söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri de trafiği kapatarak çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinin geç geldiğini öne sürerken alevlerin bu nedenle bitişikteki eve sıçradığını belirterek tepki gösterdi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Aydın'daki yangında iki ev kül oldu
14.10.2017 - 08:19 | Son Güncelleme: 14.10.2017 - 08:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde çıkan yangında 2 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken büyük zarar oluştu.
Yangın, saat 03.00 sıralarında Altıntaş Mahallesi Koca Camii Caddesi'ndeki Asil Soy'a ait 2 katlı evde çıktı. Depo olarak kullanılan evdeki alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait 3 itfaiye aracı sevk edildi. Alevler, yine Asil Soy'a ait olan yandaki eve de sıçradı.
Etiketler : Aydın,yangın,
511157 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/511157.aspx
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