Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Habur Sınır Kapısı yakınlarında tır parkının karşısındaki alanda 18 Eylül’de başlatılan tatbikat devam ediyor. Tatbikatta, tanklar manevralar yaptı. Irak Silahlı Kuvvetlerinin de yer aldığı tatbikatta, Irak askerleri tank sürüş ve manevra eğitimi aldı. Manevra eğitimlerin ardından tanklar birliklerine geri döndü.