Hamidiye Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde bulunan mobilya imalatı yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının fabrikanın yanındaki iş yerlerine sıçramaması için önlem aldı.
Elektriklerinin kesmesinin ardından camları kırarak fabrikaya giren itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınırken fabrikada hasar meydana geldi.
Mobilya fabrikası alev aldı
15.10.2017 - 02:09 | Son Güncelleme: 15.10.2017 - 02:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir mobilya fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Hamidiye Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde bulunan mobilya imalatı yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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