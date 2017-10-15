Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Güney Ege ve Karadeniz kıyılarında yer yer batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (30-70 Km/sa) esmesi bekleniyor.Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde kuvvetli olacağından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, heyelan v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yaptı.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 20

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 21

İzmir: Az bulutlu ve açık 24

Adana: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde çok bulutlu 31

Antalya: Az bulutlu 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 18

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu 12

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 25