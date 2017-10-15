Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin batı bölgelerinde bu hafta güneşli bir hava hakim olacak, doğuda ise hafta ortasına doğru yüksek bölgeler kar yağışı alacak.

İşte günün hava durumu detayları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 günlük haritalı hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Bartın, Karabük, Artvin, Ardahan ve Kastamonu kıyılarının yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin’in kıyı ilçelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise İç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.