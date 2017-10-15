Urema Yaylası ve yakınındaki köyler tamamen beyaza bürünürken ağaçların sarı yaprakları da renk armonisi oluşturdu. Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ardahan çevresinde kar yağışı beklendiği bildirildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sıcaklığı, mevsim normallerinde seyredecek.Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması beklenen bölgede, Ardahan çevresinde aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.
Posof’un yüksek kesimlerine kar yağdı
15.10.2017 - 15:15 | Son Güncelleme: 15.10.2017 - 15:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ardahan’ın Posof ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı. Yağan karla birlikte dağların zirve noktaları beyaz örtüyle kaplandı.
Etiketler : Ardahan,Posof,kar,
511451 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/511451.aspx
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