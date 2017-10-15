Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Urema Yaylası ve yakınındaki köyler tamamen beyaza bürünürken ağaçların sarı yaprakları da renk armonisi oluşturdu. Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ardahan çevresinde kar yağışı beklendiği bildirildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sıcaklığı, mevsim normallerinde seyredecek.Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması beklenen bölgede, Ardahan çevresinde aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.