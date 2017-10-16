Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri 4 gün önce il merkezinde FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında halen Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 23 yaşındaki Selin D. ile Çorum Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edile polis memuru 45 yaşındaki Bayram K. gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde 4 gün boyunca sorgulanan 2 şüpheli bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan adliyeye sevk edildi.