Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 1 ila 4 derece azalacağı, kuzey ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 22
İzmir: Az bulutlu ve açık 28
Adana: Parçalı ve az bulutlu 30
Antalya: Az bulutlu ve açık 31
Samsun: Parçalı bulutlu 20
Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 18
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 9
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 22