Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 1 ila 4 derece azalacağı, kuzey ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 22

İzmir: Az bulutlu ve açık 28

Adana: Parçalı ve az bulutlu 30

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı bulutlu 20

Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 18

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 9

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 22