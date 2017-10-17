Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Hasan T. (21), Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde yer alan kafede çalışan annesini taciz ettiği iddiasıyla aynı iş yerinde çalışan Furkan Navir (20) ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Navir ile arkadaşları Ahmet Tek ve Ziya Koç bıçakla yaralandı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Furkan Navir, kurtarılamadı.

Diğer yaralılar Tek ve Koç'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaçan şüpheli Hasan T, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Hasan T, gazetecilerin "Neden bıçakladın?" sorusuna "Anneme küfürlü tacizde bulundu" cevabını verdi.

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.