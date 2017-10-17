Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri (KOM), ruhsatsız silah ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Elazığ merkez ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, tespit edilen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, tüfeklere ait 20 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 5 adet şarjör, 267 adet mermi ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 13 adet sikke ele geçirildi.

Ayrıca aynı dosya kapsamında polisin daha önce yaptığı çalışmada ise 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 4 adet şarjör ele geçirildiği bildirildi.