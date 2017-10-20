Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'un bazı noktalarından sisten dolayı görüş mesafesinin oldukça düştüğü görüldü. Trafikte ilerleyen araçlar sis lambalarını ve dörtlülerini kullanarak ilerledi. Sis, özellikle İstanbul'un kuzey kesimleri ve TEM Otoyolu'nda etkisini gösterdi.