Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy ve Bahçelievler başta olmak üzere Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde sis yüzünden görüş mesafesi yer yer bir metreye kadar düştü. Pek çok yapı sis yoğunluğu içinde adeta kayboldu.
Sürücüler, kazalara sebebiyet vermemek için araçlarının sis farları ve dörtlü flaşörlerini yakarak düşük hızlarda ilerleyebildi.
Kent içi yollarda aksamalara yol açan sisten uçak seferleri etkilenmedi.
Sisin ilerleyen saatlerde etkisini yitirmesi bekleniyor.
İstanbul sise teslim oldu
21.10.2017 - 04:32 | Son Güncelleme: 21.10.2017 - 04:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'un bazı ilçelerinde gece yoğunluğu artan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.
Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy ve Bahçelievler başta olmak üzere Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde sis yüzünden görüş mesafesi yer yer bir metreye kadar düştü. Pek çok yapı sis yoğunluğu içinde adeta kayboldu.
Etiketler : istanbul,sis,hava durumu,
513046 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/513046.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER