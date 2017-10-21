Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy ve Bahçelievler başta olmak üzere Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde sis yüzünden görüş mesafesi yer yer bir metreye kadar düştü. Pek çok yapı sis yoğunluğu içinde adeta kayboldu.

Sürücüler, kazalara sebebiyet vermemek için araçlarının sis farları ve dörtlü flaşörlerini yakarak düşük hızlarda ilerleyebildi.

Kent içi yollarda aksamalara yol açan sisten uçak seferleri etkilenmedi.

Sisin ilerleyen saatlerde etkisini yitirmesi bekleniyor.