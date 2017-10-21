Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas’ın Suşehri ilçesi Yalnızbağlar Mahallesi Necip Fazıl Sokak’ta bir sitenin yanında bulunan çocuk oyun parkındaki kaydırak görenleri şaşırttı. Belediyenin yol genişletme çalışmasının ardından park, yoldan yaklaşık 2 metre yüksekte kaldı. Mahalle sakinlerinden Ayşe Demir, çocukları parka göndermek istemediklerini belirterek “Mart ayından beri burası tehlikeli bir şekilde duruyor. Çocuklar kayıyor, durduramıyoruz. Küçük yeğenim düştü, çok şükür kafası gözü kırılmadı. Bir an önce burası için tedbir alınması gerekiyor” dedi. Suşehri Belediye Başkan Vekili Nazif Kargın ise “Park, site yönetimi tarafından kuruldu. Onları uyardık. Mevcut parkın belediyemizle alakası yok. Şayet site yönetimi yardım talep ederse biz de her türlü yardımı sağlarız” diye konuştu. DHA