Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Hakan Ç. sol omzundan, kolundan ve bacağından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Hasan Ç. tedavi altına alındı. Hasan Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Silahlı saldırıyı düzenlediği ileri sürülen Muzaffer Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.