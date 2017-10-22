Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 05:30 sıralarında Maltepe D100 Karayolu üzerinde meydana geldi. D100 Karayolu Kadıköy istikametine seyir halinde olan 34 CJB 50 plakalı kamyonetin sürücüsü Uğur A.(27), Maltepe Gülsuyu köprüsü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarına park etmiş halde bulunan 33 CBJ 72 plakalı TIR’ın altına girdi.

Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de araç içerisinde sıkışan sürücüyü sıkıştığı çıkarmak için çalışma başlattı. Sıkıştığı aracın içinden çıkarılan sürücü Uğur A'nın (27) olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden sürücü Uğur A.’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası araç çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.