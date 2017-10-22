Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 4 derece üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, iç kesimlerde yer yer güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 22

İstanbul: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 22

İzmir: Az bulutlu ve açık 26

Adana: Az bulutlu ve açık 29

Antalya: Az bulutlu ve açık 26

Samsun: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 21

Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri hafif sağanak yağışlı 20

Erzurum: Az bulutlu ve açık 15

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26