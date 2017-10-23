Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Havanın az bulutlu ve açık geçmesi tahmin edilen bölgede, rüzgar güney ve güneybatılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 5, Tunceli'de 4, Erzincan'da 3, Ardahan'da 2, Erzurum ve Ağrı'da 0, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 3 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı da Tunceli'de 24, Erzincan'da 23, Iğdır'da 22, Ağrı'da 19, Kars'ta 17, Erzurum'da 16 ve Ardahan'da 15 derece olacak.