Alınan bilgiye göre, Çavuşlu Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 44 FZ 728 plakalı minibüs, şarampole devrildi. Kazada sürücü ile Suriye uyruklu 9 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Tarım işçilerinin çalıştıkları tarladan kent merkezindeki evlerine döndükleri öğrenildi.
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, çok sayıda yaralı var
23.10.2017 - 19:34 | Son Güncelleme: 23.10.2017 - 19:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.
Etiketler : şanlıurfa,kaza,haberler,trafik kazası,
513720 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/513720.aspx
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