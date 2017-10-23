Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Çavuşlu Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 44 FZ 728 plakalı minibüs, şarampole devrildi. Kazada sürücü ile Suriye uyruklu 9 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Tarım işçilerinin çalıştıkları tarladan kent merkezindeki evlerine döndükleri öğrenildi.