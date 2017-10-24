Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da son bir haftadır yaşanan yalancı bahar bugünden itibaren yerini soğuk ve yağışlı bir havaya bırakıyor. Bugün başlayan yağış önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek. Yağışın da etkisiyle sıcaklıkların 6-7 derece düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yann gök gürültülü sağanak yağışlı 12 derece, perşembe günü parçalı bulutlu 12 derece, cuma parçalı ve az bulutlu 13 derece olacak. Hava durumuyla ilgili AKOM da bir uyarı yaparak önümüzdeki 3 gün boyunca yurdun kuzey ve batı kesimlerinin serin ve yağışlı havanın etksine gireceğini belirtti. Peki bu yağışlar artık kışın geldiğini gösterir mi? Temmuz'da dolu afetini yaşayan İstanbul'da benzer bir yağış olur mu? İşte uzman görüşleri..

'50-100 KİLO YAĞAR'

Yalancı baharın bittiğine dikkat çeken Meteoroloji Uzmanı Murat Şahin uyardı: "Bugünden itibaren İstanbul yağışların etkisine girecek, en büyük özelliği sürekli yağacak olması. Şehir merkezinde metrekareye 50-100 kilo yağış düşebilir. 30-40 kilo yağışta bile problem olduğu düşünülürse dikkatli olmak gerekir. Risk büyük. Eylül, ağustos gibi, ekim de eylül gibi geçti. Ocak ve şubat aylarında çok yağış düşmese bile kış sarkar, boyu uzar. "

'DOLU GİBİ OLMAZ'

Meteoroloji Mühendisi Banş Özgün, "Üç günlük yağış için kış başlangıcı demek ağır olur. Sıcaklıklar elbette düşecek ve gök gürültülü yağışlar olacak. Bu durumu sonbahar başlangıcı olarak yorumlayabiliriz. Bu 3 günde geçen aylarda yaşanan dolu felaketi gibi bir manzara beklenmiyor. Sıradışı bir yağış en azından önümüzdeki periyotta yok. Kasım, aralık ve ocakta çok sert kış beklemiyoruz. Genel olarak ılıman bir kış yaşanacak" dedi.

18 Temmuz'da 45 dakikada yaklaşık 50-60 kg yağış düşen İstanbul'da 27 Temmuz'da afet yaşandı. Yaklaşık 1.5 saatlik süre içinde toplamda metrekareye 122 kg yağış kaydedildi. Sel baskınlarında araçlar mahsur kalırken, birçok ev ve işyerlerinde su baskınları yaşandı.

İSTANBUL'DA ÖĞLE SAATLERİNDE YAĞIŞ ŞİDDETLENECEK

İstanbul'da görülen yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırması, Perşembe öğle saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde yağması bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Ankara ve Konya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, kıyı Ege ve Isparta'nın güneyinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Burdur çevreleri ile Balıkesir ve Manisa'nın batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağışla birlikte batı bölgelerde 2 ila 5 derece azalacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise güneyli rüzgarların etkisiyle 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

HABERTÜK