Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, saat 13.30 sıralarında ilçe merkezinde bulunan Muammer Aksoy Mahallesi’nde bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Pompalı tüfeklerin kullanıldığı olayda 1 kişi hayatını kaybederken, olayda yaralananlar da olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Çevik kuvvet ekipleri bölgeye sevk edildi



Olaydan sonra bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili çalışma başlatılırken, olayın yaşandığı bölgeye sivillerin giriş-çıkışları yasaklandı. Bu arada olayın yaşandığı bölgeye araç girişini engelleyecek şekilde bir tırın park edilmesi de dikkat çekti. Güvenlik güçleri mahallenin yanı sıra hastanede de güvenlik tedbiri aldı. Bölgede gerginlik devam ediyor.

