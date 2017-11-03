Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Anafartalar Mahallesi'ndeki Sobacılar Çarşısı'nın arka bölümünde metruk bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler ahşap binayı sararken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çökme tehlikesi bulunan binadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.