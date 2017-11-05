Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli yunus ekipleri 7 gün 24 saat sokakta uyuşturucu satan ve "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu tacirlerine şok baskınlar yapıyor. Baskınlar sonucunda torbacılar sokakta uyuşturucu satamayınca çöp kutusunda uyuşturucu satmaya başladı. Müşterisiyle iletişime girip polis baskınlarından dolayı sokağa çıkamaz hale gelen torbacılar esrarları sokakta çöp kutusunda sigara paketi içine saklayarak satmaya çalıştı. Ancak polis bunu da fark ederek hem çöp kutusundaki esrarı buldu hem de zanlı Tufan G'yi (23) yakalandı. Polis çöp kutusunda yaptığı araştırmada sigara paketi içinde poşetlere saklanmış halde 10 poşet esrar ele geçirdi. Zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.