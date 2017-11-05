Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Besni İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde 1. sit alanı olarak ilan edilen Yukarısöğütlü köyü Tatarlı mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı belirlendi. Harekete geçen jandarma ekipleri, İ.Y., H.C., M.E.Y., H.K. ve İ.Ş.'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şahısları gözaltına alan ekipler, olay yerinde 1 adet kazma, 1 adet çapa, 1 adet kürek ve 7 adet define aramada kullanılan bakır çubuk ele geçirdi. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.