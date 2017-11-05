Edinilen bilgiye göre, Besni İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde 1. sit alanı olarak ilan edilen Yukarısöğütlü köyü Tatarlı mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı belirlendi. Harekete geçen jandarma ekipleri, İ.Y., H.C., M.E.Y., H.K. ve İ.Ş.'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şahısları gözaltına alan ekipler, olay yerinde 1 adet kazma, 1 adet çapa, 1 adet kürek ve 7 adet define aramada kullanılan bakır çubuk ele geçirdi. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Adıyaman'da kaçak defineciler yakalandı
05.11.2017 - 12:07 | Son Güncelleme: 05.11.2017 - 12:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'ın Besni ilçesinde sit alanı ilan edilen alanda kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı.
Etiketler : adıyaman,haberler,define,kaçak kazı,
517120 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/517120.aspx
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