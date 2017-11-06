Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaz bitti, kumsalda, kırda veya açık mekânlarda düğün imkânı kalmadı. Şimdi gelecek yazın düğünleri için hazırlanıyor organizasyon şirketleri. Ancak elbette kışın da binlerce çift evleniyor. Onların düğünlerinin de unutulmaz olması için Radisson Blu Türkiye’nin davetiyeden menüye, dekorun renklerinden ışığa kadar birçok ayrıntı konusunda tüyoları var. İşte bunlardan bazıları:

¥ Mekân seçerken kış trafiği ve otopark imkânlarına dikkat etmelisiniz. Yani kolay ulaşım önemli. Misafirinizin yarı yoldan dönmesini ya da yağmur veya karda yürümek zorunda kalmasını istemezsiniz mutlaka.

¥ Sadelik ve doğallık kışın da ön planda. Onun için mekânda sıcak renkler ağırlıklı olmalı. Tabii gelinlikten makyaja ve çiçeğe kadar her şey mekanın renkleriyle uyumlu olmalı.

¥ Menüler de ‘sıcak’ olmalı. Yemekli düğünse tercihiniz, tatlıyı da sıcak ikram edip, üzerine çay ve kahve sunmalısınız. Önceden yiyecek ve içecekleri mutlaka tatmanız da öneriliyor.

¥ Mekân aydınlatmasına çok dikkat edin. Aksi hâlde fotoğraflar ‘korkunç’ olabilir. Daha önce mekânda çekilmiş fotoğraflara bakın.

¥ Vestiyer çok önemli. Mekânın mutlaka geniş bir vestiyer alanı olmalı.

¥ Ve maddi imkânınız varsa, organizatörden yardım alın ve bütün detayları ondan isteyin.