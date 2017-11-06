Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri'de hava sıcaklığındaki düşüş nedeniyle kent merkezine yağmur, 2 bin 150 metredeki Tekir Yaylası'nda bulunan Erciyes Kayak Merkezi'ne ise kar yağdı. Beyaza bürünen Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, kar yağışından dolayı mutlu olduklarını belirterek, aralık ayının başından itibaren bir aksilik olmazsa sezonun açılacağını belirtti. Cıngı, 2017-18 sezonunun iyi geçmesini umut ettiklerini ifade etti.



