Beşiktaş'ta 6 katlı bir binada tadilat nedeniyle yapılan çalışmada izolasyon malzemelerinin tutuşması sonrasında yangın çıktı. Beşiktaş Caddesi'nde saat 16.00 sularında 6 katlı bir binada yangın çıktı. Giriş katında yapılan tadilatta, izolasyon malzemelerinin alev alması sonucu çıkan yangında yoğun duman oluştu. Haber verilmesi sonrası olay yerine Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli itfaiyeleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü.
Beşiktaş'ta yangın paniği!
06.11.2017 - 17:04 | Son Güncelleme: 06.11.2017 - 17:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş Caddesi'nde 6 katlı bir binada yangın çıktı.
Etiketler : beşiktaş,haberler,yangın,
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